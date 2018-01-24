Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, sömestirde ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Tofaş tarafından restore edilerek 2002'de tarih ve otomotiv meraklılarına kapılarını açan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, sömestir tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Tofaş’ın Bursa’ya kazandırdığı, Türkiye’nin "ilk" ve "tek" Anadolu Arabaları Müzesi olarak 2008’den bu yana hizmet veren Tofaş Bursa Sanat Galerisi, sömestir tatilinde de ziyaret edilebilecek.

Çocukların aileleriyle birlikte gezebileceği Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde, otomotiv sanayinin gelişimi, yüzlerce yıl öncesine ait bir tekerlekten yola çıkılarak canlı ve etkili bir anlatımla sunuluyor, Tofaş tarafından üretilen motorlu araçlara kadar bir zaman tüneline giriliyor.

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde, 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.

Bursa Umurbey Bilgi Parkı Kompleksi’nde yer alan ve geçen yıl yaklaşık 64 bin kişi tarafından ziyaret edilen Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nin yanı sıra 2008’den bu yana hizmet veren Tofaş Bursa Sanat Galerisi de sömestir tatili boyunca ziyaret edilebilecek.

Geçen 15 yılda galeri ve müzede yaklaşık 700 bin sanatsever ve tarihsever ağırlandı.



Tofaş önderliğinde, Vehbi Koç Vakfı desteğiyle yüksek mimar Naim Arnas tarafından koruma kurallarına göre bilimsel ölçütlere uygun şekilde 2008 yılında restorasyonu tamamlanarak aynı yıl ziyarete açılan Umurbey Hamamı’ndaki sanat galerisi de bugüne kadar yüz binlerce ziyaretçiyi konuk etti.



Galeride sırasıyla "Piemonte Torino Design Sergisi", "40. Yılında Tofaş ve Vehbi Koç Sergisi", "Eski Hamam Eski Tas Sergisi", "Oyuncak Sergisi", "Zaman Makineleri Saat Sergisi" ve "İşte Benim Zeki Müren Sergisi" düzenlendi.

Tofaş Sanat Galerisi’nde şu anda "Kantarın Topuzu: Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri Sergisi" ziyaret edilebiliyor. Devam eden sergide terazi ve kantarların, mutfaktan ticaret hayatına, ekonomiden bilim ve kültürel yaşama açılan bir yelpazede, insan hayatında bıraktığı izlere tanıklık etmek mümkün.

