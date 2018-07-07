Tofaş’ın 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu

İSTANBUL (AA) - Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, geçen yıl 384 bin araç üretimiyle sektör liderliğini korurken, sürdürülebilirlik performansını da ileri taşımaya devam etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ürettiği 384 bin araçla Türkiye'nin otomotiv sanayi üretiminin yüzde 23’ünü gerçekleştirerek Türkiye üretim lideri olan Tofaş, endüstriyel çalışmalarının yanında sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda da faaliyetlerine devam ediyor.

2017 yılında da çevre yönetimine yönelik enerji verimliliği, iş sağlığı ve güvenliği gibi kollarda çalışmalarını sürdüren Tofaş, 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Türk otomotiv sanayisinde “Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlayan ilk otomotiv üreticisi olan Tofaş, bu yıl raporunu ilk kez interaktif bir yapıyla yayınladı.

Şirket performans verilerini 2013 yılından itibaren karşılaştırmalı olarak inceleme fırsatı sunan rapor, çağın en önemli sorunları arasında yer alan enerji verimliliği ve yönetimi konusunda istikrarlı olarak faaliyetlerini sürdüren Tofaş’ın, 2017 yılında gerçekleştirilen toplam 244 milyon liralık Ar-Ge harcamalarının 25 milyon TL’lik kısmını emisyon azaltımı projelerine ayırdığını gösteriyor.

Tofaş, bu dönemde yürüttüğü̈ verimlilik çalışmalarıyla, 72.633 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 5.918 ton karbondioksit azaltımı sağlayarak, üretimden kaynaklanan sera gazı miktarını bir önceki yıla göre araç başına yüzde 10,5 azalttı. Ayrıca 63 milyon metreküp suyun geri kazanımı sağlandı.

Rapora göre, Tofaş’ın 2017 yılında kurumsal yönetim çalışmalarındaki performansıyla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yönetim notu 9,15 oldu.Tofaş, uluslararası değerlendirme kuruluşu EIRIS’in Borsa İstanbul bünyesinde yaptığı kapsamlı değerlendirmede ise BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya devam etti.

Tofaş ayrıca, gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımlarıyla Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin Ar-Ge Yatırımları Skor Listesi’nde geçen yıl üçüncü defa Türkiye’den ilk sırada yer almayı başarırken, listede 12 basamak birden yükselme başarısını da elde etti.





- “İş güvenliğinde örnek gösterilen uygulamalara imza atıyoruz”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Dünya Klasında Üretim-WCM yönetim modelinde ilk sırada yer alan iş sağlığı ve güvenliği alanında performanslarını sürekli iyileştirerek Fiat Chrysler Automobiles bünyesinde örnek gösterilen uygulamalara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya Klasında İş Güvenliği faaliyetlerine başladığımız 2006 yılından bu yana, Kayıp Günlü İş Kazası frekansımızı yüzde 93 azaltarak 0,08 seviyesine getirdik. Tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu kabul ettiğimiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 2017 yılında, toplam 73 bin 16 kişi/saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirdik. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarımız, MESS tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Yarışması’nda 'Altın Eldiven' kategorisinde iki yıl üst üste birincilikle ödüllendirildi.”

Tofaş’ın sürdürülebilir iş başarısında en önemli rolü oynayan çalışanlarının ve değer zincirinin bilgi ve becerilerini çok yönlü olarak desteklemeye devam ettiklerini de vurgulayan Eroldu, raporlama döneminde Tofaş Akademi’de 10 bine yakın çalışanın katılımıyla 191 bin 500 kişi/saat eğitim verildiğini belirtti. Eroldu, bunun yanı sıra bin 135 tedarikçi ve 3 bin 774 de bayi çalışanına da akademi aracılığıyla uzmanlık alanlarına yönelik eğitim organize edildiği bilgisini verdi.





- “Eğitim, spor, kültür-sanat ve çevreye 7 milyon TL ayırdık”





Eroldu, yerel ekonomiye katkı sağlamaya ve uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye de devam ettiklerini de belirterek, "2017 yılında eğitim, spor, kültür-sanat ve çevre alanlarında hayata geçirdiğimiz projelere 7 milyon TL kaynak ayırdık. Tofaş olarak 50. yılımızı geride bırakırken, önümüzdeki yıllarda da performansımızı yükseltmeye devam etmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.



