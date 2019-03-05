Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi mersin ÇEVKO Avustralya endonezya
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!
 ISTAC'tan eğitim atağı
 ISTAC'tan eğitim atağı

Tofaş'tan Cenevre'de "Sportif Egea" çıkarması

- Egea model ailesinin yeni üyesi "Sport", Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı

Tofaş'tan Cenevre'de
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupa'da Tipo ismiyle satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde Bursa'daki Tofaş fabrikasında 500 binincisi banttan inen Fiat Egea'nın yeni versiyonu ilk kez 89'uncu Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilendi.

Tofaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin ürün geliştirme sürecine liderlik ettiği Avrupa'da Tipo ismiyle satışa sunulan ve geçtiğimiz günlerde 500 binincisi törenle Bursa'daki banttan inen Egea model ailesinin yeni üyesi "Sport", Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu şunları kaydetti:

"Egea, 2018 yılında Türkiye'nin de dahil olduğu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan EMEA Bölgesi'nde 146 bin adet satışa ulaştı. İtalya'da geçtiğimiz yıl 40 bin adetten fazla müşterinin tercihi olarak, yine kompakt sınıfta liderliği bırakmayan Egea/Tipo, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kompakt sınıftaki başarılı oyuncumuz, yeni tasarım özellikleri sunan versiyonlarıyla daha da güçlenerek Türkiye'yi gururlandırmaya devam edecek."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TOFAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5