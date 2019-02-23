TOGG ve TAYSAD'dan

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Türkiye’nin otomobili ve onun ortaya çıkaracağı mobilite ekosistemindeki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve hayata geçirmek üzere, oluşturdukları gruplar aracılığıyla görüşmelere başladı.

TAYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG ve TAYSAD Türkiye'nin Otomobili için oluşturdukları gruplar aracılığıyla görüşüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, TAYSAD olarak Türkiye’de üretilen ve üretilecek her türlü araca sonuna kadar destek verdiklerini belirterek, "Ülkemize daha çok otomotiv yatırımı gelmesini, daha çok araç üretilmesini ve ihraç edilmesini istiyoruz. Bu bağlamda bir Türk otomobil markasının doğuşuna yönelik girişimi de ilk günden desteklediğimizi tekrar vurgulamak isterim.Geçtiğimiz günlerde TOGG ile TAYSAD arasında, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilip üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.” ifadelerini kullandı.

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise sadece elektrikli ve bağlantılı araçlar tasarlamak değil aynı zamanda bu araçlar etrafında bir mobilite ekosistemi inşa etmek üzere yola çıktıklarını aktararak, “TAYSAD’ı ziyaretim sırasında söz verdiğimiz üzere şubat ayında görüşmelere başladık. Amacımız ülkemizin tedarik zinciri yetkinliklerini ve potansiyelini azami olarak kullanarak 2022 yılında araçlarımızı yola çıkarmak.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’ın, göreve başladıktan sonra ilk ziyaret ettiği kuruluşlardan biri TAYSAD olmuştu. Karakaş, bu ziyareti sırasında TOGG’un Türkiye’de bir mobilite ekosistemi oluşturulması sürecinde TAYSAD üyeleriyle mutlaka görüşmelere başlayacağının sözünü vermişti.

İşte bu doğrultuda, TOGG ile TAYSAD Türkiye’nin otomobili ve onun ortaya çıkaracağı mobilite ekosistemindeki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve hayata geçirmek üzere, oluşturdukları gruplar aracılığıyla ilk görüşmelere resmen başladı.