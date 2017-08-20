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Togo'da muhaliflerden protesto

- Ülkenin birçok kentinde düzenlenen gösterilerde 7 kişi yaşamını yitirdi

Togo'da muhaliflerden protesto

LOME (AA) - Togo'da muhaliflerin düzenlediği gösterilerde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, muhalefetteki Afrika Yanlısı Ulusal Partinin (PNP) çağrısıyla ülke çapında binlerce kişinin katıldığı protestolarda, göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 7 kişi öldü.

PNP Genel Başkanı Tikpi Atchadam basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere kauçuk mermiyle müdahale ettiğini ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Muhalefet, devlet başkanlığı görev süresinin düzenlenmesini ve iki turlu seçim sisteminin getirilmesini talep ediyor.

Parlamento, 2002'de, dönemin Devlet Başkanı Gnassingbe Eyadema'nın yeniden göreve gelebilmesi için anayasanın devlet başkanlığı görev süresini iki dönemle sınırlandıran maddesini kaldırmıştı. Eyadema'nın 2005'te ölümünden sonra göreve ordunun da desteğini alan oğlu Faure Gnassingbe gelmişti.

Muhalefet, devlet başkanlığı görev süresinin iki dönemle sınırlandırılması talebiyle birçok kez iktidarla masaya oturmuş ancak sonuca ulaşılamamıştı.

Taraflar, devlet başkanlığı görev süresi ile bazı kurumsal reformlar konusunda Nisan 2006'da anlaşmaya varsa da bu anlaşma anayasal düzeye taşınamamıştı.

Daha sonra taraflar 2015'te yeniden masaya oturmuş, muhalefet de Nisan 2015'te düzenlenen devlet başkanı seçimine katılmak için anlaşmada yer alan reformların uygulanmasını şart koşmuştu.

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MuhalefetProtesto GösterileriSeçim SistemiTogo
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