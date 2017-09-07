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Togo'da protesto gösterileri

- Ülkede muhalefet partilerinin, Devlet Başkanı Gnassingbe ve hükümeti protesto için düzenlediği gösterilere on binlerce vatandaş katıldı

Togo'da protesto gösterileri

LOME (AA) - Batı Afrika ülkesi Togo'da muhalefet partileri ve vatandaşlar hükümeti protesto etti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, muhalefetin çağrısıyla başkent Lome ve birçok kentte düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Anayasanın değişmesini ve Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'nin istifasını isteyen göstericiler, "Faure gitmeli" yazılı tişörtler giyerek hükümet aleyhine sloganlar attı.

Yerel basına açıklama yapan muhalefet liderlerinden Jean-Pierre Fabre, Bakanlar Kurulunda alınan anayasa değişikliği kararına ilişkin "Eğer devlet başkanı bu şakayla bunun gerçekleşeceğine inanıyorsa yanılıyor. Öncelikle muhalefetin desteğini alacaktı ancak başarısız oldu. Bu adım bizi daha da kararlı hale getirdi." diye konuştu.

Önceki gün düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, anayasada devlet başkanının görev süresini belirleyen bazı maddelerle ilgili kanun tasarısının parlamentoya sunulması kararlaştırılmıştı.

Tasarıya göre, devlet başkanları hayatları boyunca en fazla iki kez seçilebilecek ve 5'er yıllık görev süresine sahip olacak.

Muhalefet ise devlet başkanlığı görev süresinin düzenlenmesini, iki turlu seçim sisteminin getirilmesini ve yurt dışında yaşayan Togolulara oy hakkı tanınmasını talep ediyor.

Parlamento 2002'de, dönemin Devlet Başkanı Eyadema Gnassingbe'nin yeniden göreve gelebilmesi için anayasanın devlet başkanlığı görev süresini iki dönemle sınırlandıran maddesini kaldırmıştı. Gnassingbe'nin 2005'te ölümünden sonra göreve, ordunun da desteğini alan oğlu Faure Gnassingbe gelmişti.

Muhalefet, anayasa değişikliğiyle ilgili birçok kez iktidarla masaya oturmuş ancak sonuca ulaşılamamıştı. Muhaliflerin en son geçen ay düzenlediği gösterilerde çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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