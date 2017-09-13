Togo'daki protesto gösterileri

ANKARA (AA) - Batı Afrika ülkesi Togo'da muhalefet partilerinin ve vatandaşların hükümeti protesto ettiği gösteriler sırasında 180 kişinin kaybolduğu iddia edildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, geçen hafta muhalefetin çağrısıyla başkent Lome ve birçok kentte düzelenen hükümeti protesto gösterilerinin ardından 180 kişiden haber alınamadığı öne sürüldü.

Hükümet de protestolarda 80 kişinin gözaltında alındığını duyurdu.

Muhalefetin çağrısıyla sokaklara dökülen ve anayasanın değişmesini, Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'nin istifasını isteyen göstericiler, "Faure gitmeli", "Aile mirası değil" yazılı tişörtler giyerek hükümet aleyhine sloganlar atmıştı.

Parlamento 2002'de, dönemin Devlet Başkanı Eyadema Gnassingbe'nin yeniden göreve gelebilmesi için anayasanın devlet başkanlığı görev süresini iki dönemle sınırlandıran maddesini kaldırmıştı. Gnassingbe'nin 2005'te ölümünden sonra Devlet Başkanlığı makamına, ordunun da desteğini alan oğlu Faure Gnassingbe oturmuştu.

Muhalefet, anayasa değişikliğiyle ilgili birçok kez iktidarla masaya oturmuş ancak sonuca ulaşılamamıştı. Muhaliflerin en son geçen ay düzenlediği gösterilerde çıkan çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.