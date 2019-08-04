Tohumculardan Perşembe’ye tam destek

Türkiye’nin tarım ve tohum konusunda en önemli kuruluşu sayılan Türkiye Tohumcular Birliği yönetimi tarafından projenin merkezi sayılan Pembe Hanım Konağı’nda yapılan toplantıda yerel lezzetler tadıldı.







Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akçan ile YAPDER ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın birlikte organize ettikleri buluşmada projeye verilecek destekler konuşuldu.



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Yerel lezzetlerin öne çıkarılmasının önemli olduğunu söyleyen Başkan Savaş Akçan kendisinin de memleketi olan bu bölgede böyle bir çalışmanın yapılmasının çok önemli olduğunu söyleyerek, “Perşembe ve Ordu turizmden hak etitği payı alamıyor. Bunun için herkesin çalışması gerekiyor” dedi.



Bütün yönetim kurulu üyelerini de Pembe Hanım Konağı’na getiren Akçan’ın bu davrışı proje ile ilgili çalışmalar yapanlara büyük moral oldu.



Pembe Hanım Konağı'na katılan Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri;



1- Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Süs Bitkileri Üreticileri Başkan Yardımcısı Savaş Akcan



2- Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı ve Bitki Islahçıları Alt Birliği Başkanı Dr. Vehbi Eser



3- Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer



4- Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Fidan Üreticileri Alt Birliği Başkanı Hurşit Nallı



5- Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Başkanı Aykut Hacıoğlu



6- Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Cüneyt Kurtuluş



7- Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Başkanı Ahmet Dündar



