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Tokat'ta ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen gergedan böceği bulundu!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu. Böceği bulan Nurdan Özşafak, "Biraz araştırmam üzerine dünyanın en güçlü böceği olduğunu gördüm. Kendisinden 850 kat daha fazla yük taşıyabiliyorlarmış" dedi.

Tokat'ta ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen gergedan böceği bulundu!
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Erbaa ilçesi merkezindeki kafede çalışan 20 yaşındaki Nurdan Özşafak, dün sabah, mekanın önündeki ağaçlardan dökülen yaprakları süpürürken, yerdeki böceği fark etti.



İlk kez gördüğü böcekle ilgili internetten araştırma yapan Özşafak, gergedan böceği olduğunu belirledi.

Böceği kavanoza koyan ve inceleme yapmak isteyen yetkililer olursa verebileceğini belirten Nurdan Özşafak, "Kafede çalışırken, yerde yaprakları süpürüyordum. Böceği yaprakların arasında fark ettim. Biraz araştırmam üzerine dünyanın en güçlü böceği olduğunu gördüm. Kendisinden 850 kat daha fazla yük taşıyabiliyorlarmış. Eğer yetkililer isterlerse incelemek için yetkililere vermeyi düşünüyorum. Olmazsa doğaya salacağım" diye konuştu.

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TokatTokat ErbaaErbaaGergedan Böceği
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