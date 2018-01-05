TOKAT (AA) - Tokat Valiliği, tedavi görürken yaşamını yitiren çocukların vefat sebebinin pnomoni ve Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu olduğunu, halkı tedirgin edecek salgın durumu veya karantinaya almayı gerektirecek bir durum bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, iki çocuğun üniversite hastanesinde grip nedeniyle tedavi gördükleri sırada hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Çocukların yaşamlarını yitirmeleriyle ilgili araştırmanın sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Çocuklarımızın vefat sebebi pnomoni ve ARDS'dir. İlimizde halkımızı tedirgin edecek salgın durumu veya karantinaya almayı gerektirecek bir durum yoktur. İnfluenza virüsünün neden olduğu ve genellikle her yıl bahar ve kış aylarında görülmesi nedeniyle mevsimsel grip hastalığı olarak adlandırılan bir hastalıktır." ifadesi kullanıldı.

İnfluenza virüsünün 3 tipi ve çok sayıda alt tipi bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"İnfulenza A, H1N1 alt tiplerinden biridir. İnfluenza virüsü mevsimler virüsler olup, hastalığın sağlıklı kişilere bulaşması, vakaların ağırlık derecesi ve ölüm hızları genel grip epidemiyoloji ile uyumludur. Bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlarda mevsimsel grip hastalığına karşı alınması gereken önlemler yeterli olmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kış ve bahar aylarında grip vakalarının artmasına bağlı olarak sağlık kurumlarına başvurular, gerekli görüldüğünde hastanelere yatışlar olmaktadır. İnfluenza vakalarında karantina uygulanmasına gerek yoktur. Bu nedenle acil servis, yataklı servis ya da diğer birimlerin influenza nedeniyle kapatılmasına gerek duyulmamaktadır."



