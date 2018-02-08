TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Turhal ilçesinde 100 bin solucanla başladıkları işte üç yılda 30 milyon solucana ulaşan dört arkadaş, kenti solucan gübresi üretiminde ön plana çıkarmak istiyor.

Turhal'da yaşayan Cihangir Türköz, Yasin Kuştepe, Ahmet Sarıbal ve Abdullah Mütevellioğlu, 500 metrekare kapalı ve 2 dönüm açık alanda solucan gübresi üretimi yapıyor.



Ürettikleri solucan gübresini Tokat ve çevresine satan dört arkadaştan Abdullah Mütevellioğlu, AA muhabirine, 500 bin liralık yatırımla tesislerini kurduklarını, Tokat ve çevresinde yıllık yaklaşık bin 500 ton civarında organik gübre üretimi sağlayacak sistem oluşturduklarını anlattı.

Ziraat mühendisi arkadaşının bahçesini ziyaret ettiğinde solucan gübresi üretme fikrinin oluştuğunu dile getiren Mütevellioğlu, "Ziraaat mühendisi arkadaşımın da desteğiyle bu işe başladık. Sonra diğer arkadaşlarımla 'Beraber bu işi yapabilir miyiz?' diye düşündük. İlk altı ay üretim sürecinin nasıl geliştiğini deneme yanılma yoluyla, hatalar yaparak öğrendik. Elde ettiğimiz gübreyi önce kendi bahçemizde denedik, birkaç çiftçi arkadaşımıza da denettik. Sonuçların çok çok iyi olduğunu gördüğümüzde artık işe inandık ve yatırım yapmaya karar verdik." diye konuştu.



Tokat'ın solucan gübresi üretimi konusunda ön plana çıkabilmesi adına çalıştıklarını vurgulayan Mütevellioğlu, çevre illerden işi öğrenmek için gelenlere de hem ilçeyi tanıttıklarını hem de solucan gübresi üretimini anlattıklarını ifade etti.

Solucan gübresine inanılmaz derecede talep olduğunu, taleplere yetişemediklerine dikkati çeken Mütevellioğlu, şunları söyledi:

"Organik gübre üretimi için insanlar bilinçli şekilde bu işe girmeye başladı. Videolardan, internetten haber alanlar, özellikle bizi takip eden arkadaşlar mesafe tanımaksızın gelip işi öğreniyor. 66 üreticimiz var. Bunların hepsini kontrol ediyoruz. Üretimin her aşamasında yanlarındayız, destek oluyoruz. Taleplere yetişilmiyor ama asıl amacımız solucan satışı değil.

Yaptığımız yatırımla da bellidir, doğal gübre üretimi. 100 bin solucanla başladık. Solucanlar üç aylık dönemlerde optimum seviyede bakım sağlanırsa 4 kat üreyebiliyor. Şu andaki solucan sayımız yaklaşık 30 milyon. Ayda 20 ton solucan gübresi üretiyoruz. Solucanlardan elde edilen organik gübrenin tonu 3 bin liradan satılıyor."



- "Ülkemizin yaklaşık 6 milyon ton organik gübreye ihtiyacı var"

"Şu anda ülkemizin yaklaşık 6 milyon ton organik gübreye ihtiyacı var." diyen Mütevellioğlu, bunu karşılamak için daha çok üreticiye ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Mütevellioğlu, "Ülkede bütün üreticilerin ürettiği solucan gübresi toplamda 5 bin ton civarında. Yani bu açığın kapatılma ihtimali yok. İnsanlar, 'Herkes bu işe girdi, bu iş de yarın bir gün biter' düşünce yapısına kesinlikle kapılmasın çünkü ihtiyacı karşılama ihtimalimiz yok. Yurt dışından inanılmaz derecede zaten talep var." diye konuştu.



Cihangir Türköz de solucan gübresi işinde kısa sürede beklentilerinin üzerinde verim aldıklarını, Tokat'ın bu konuda adından söz ettirmek için üretimle ilgili tecrübelerini isteyen herkesle paylaştıklarını dile getirdi.





