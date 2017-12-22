Tokatlı öğrencilerden Kerim bebeğe destek

TOKAT (AA) - Tokat'ta ortaokul öğrencileri, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırısında Doğu Guta'da annesi ile sol gözünü kaybeden Kerim bebek için başlatılan kampanyaya destek verdi.

Kentteki özel bir okulda öğrenim gören öğrenciler, Doğu Guta'nın sembolü haline gelen Kerim bebekle dayanışmak amacıyla bir araya gelerek sol gözlerini kapattı.

Öğrenciler, ellerindeki Kerim bebeğin fotoğraflarını sınıflarının duvarına ve tahtasına astı.

Okulun 7/B sınıfı öğrencilerden Nefise Nisan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada hiçbir yerde savaş olmamasını diledi.

Dünyanın herkese yeteceğini vurgulayan Arslan, "Neden birbirimizi öldürüyoruz. 2 aylık Kerim bebeğin gözünü kaybetmesi, kötü ortamlarda yaşaması, annesiz kalması çok kötü. Savaş yapan insanlar bunun farkında değil. Savaşta hiçbir taraf kazanmaz." dedi.

Kerim bebeğin halini görünce çok üzüldüğünü ve hallerine şükrettiğini dile getiren Arslan, "Bunu yapan insanlar evlerinde rahat otururken çocuk annesiz kalıyor, gözünü kaybediyor. Çok üzüldüm. Elimden gelse yardım ederim ama ulaşamayacağım bir yerde. Biz de farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah onun da aynı şartlara kavuşmasını sağlarız." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Bahadır Polat da Kerim bebeğe çok üzüldüğünü aktararak "Daha bebek ama annesini ve sol gözünü kaybediyor. Kerim bebeği görmeden önce bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Onu gördükten sonra bunun gibi çok bebek var diye göz doktoru olmak istiyorum." dedi.



