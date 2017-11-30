Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Eto
9 film vizyona girecek
9 film vizyona girecek
Taraftarın ilgisi arttı
Taraftarın ilgisi arttı
Hazine ona emanet
Hazine ona emanet
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor

Tokat'ta camide çıkan yangın güvenlik kameralarına yansıdı

TOKAT(AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir camide namaz sırasında çıkan yangın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'ndeki Sanayi Camisi'nde dün namaz sırasında çıkan...

Tokat'ta camide çıkan yangın güvenlik kameralarına yansıdı

TOKAT(AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir camide namaz sırasında çıkan yangın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'ndeki Sanayi Camisi'nde dün namaz sırasında çıkan ve hasara neden olan yangın, camiye ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde namaz kılındığı esnada müezzine ait olan yerden dört beş kez alev çıktığı görülüyor, o anda alanda namaz kılan çocuklar korkup kaçarken ön safta bulunan vatandaşlar ise alevin çıktığı noktaya bakıp namazlarına devam ediyor.

Yanan noktadan dumanlar çıkması üzerine vatandaşlardan biri pencereyi açarak tekrar namaz kılmaya devam ediyor.

Namazın bitmesi üzerine camidekiler dumanın çıktığı noktadaki halıyı kaldırmaya çalışırken bir anda etrafı alevler sarıyor. O sırada bir vatandaş, elektrik hattını keserken, cami imam hatibi Fatih Şahin yangın tüpü ile alevlere müdahalede bulunuyor.

Dışarıdaki kamerada ise vatandaşların panik halinde ayakkabılarını alarak camiden çıktıkları görülüyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
CamiErbaaGüvenlik KamerasıTokat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5