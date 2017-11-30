Tokat'ta camide çıkan yangın güvenlik kameralarına yansıdı

TOKAT(AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir camide namaz sırasında çıkan yangın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'ndeki Sanayi Camisi'nde dün namaz sırasında çıkan ve hasara neden olan yangın, camiye ait güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde namaz kılındığı esnada müezzine ait olan yerden dört beş kez alev çıktığı görülüyor, o anda alanda namaz kılan çocuklar korkup kaçarken ön safta bulunan vatandaşlar ise alevin çıktığı noktaya bakıp namazlarına devam ediyor.

Yanan noktadan dumanlar çıkması üzerine vatandaşlardan biri pencereyi açarak tekrar namaz kılmaya devam ediyor.

Namazın bitmesi üzerine camidekiler dumanın çıktığı noktadaki halıyı kaldırmaya çalışırken bir anda etrafı alevler sarıyor. O sırada bir vatandaş, elektrik hattını keserken, cami imam hatibi Fatih Şahin yangın tüpü ile alevlere müdahalede bulunuyor.

Dışarıdaki kamerada ise vatandaşların panik halinde ayakkabılarını alarak camiden çıktıkları görülüyor.



