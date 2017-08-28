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Tokat'ta gölette kaybolan gencin cesedi bulundu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde gölette kaybolan gencin cesedine dalgıçlarca ulaşıldı.İlçeye bağlı Karacaören köyünde dün serinlemek için gölete girdikten sonra suda kaybolan Samet Sezer'i (23) arama çalışmalarına bugün...

Tokat'ta gölette kaybolan gencin cesedi bulundu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde gölette kaybolan gencin cesedine dalgıçlarca ulaşıldı.

İlçeye bağlı Karacaören köyünde dün serinlemek için gölete girdikten sonra suda kaybolan Samet Sezer'i (23) arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Samsun'dan gelen AFAD dalgıçları tarafından gölette yapılan aramada, Sezer'in cesedine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dün serinlemek için gölete giren Samet Sezer, bir süre sonra suda kaybolmuş, olayı gören vatandaşların durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber vermesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

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