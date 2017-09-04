Tokat'ta hayvan barınağına zarar verildiği iddiası

TOKAT (AA) - Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, ilçedeki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne zarar verildikten sonra merkezin görüntülerinin çekildiğini bildirdi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Nihal Erkoç ve belediye veterineri Recep Keskineroğlu ile rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Bekler, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Merkezin sıradan bir barınak olmadığını, hayvan haklarıyla ilgili konfederasyon ile Orman ve Su İşleri Bakanlığıyla işbirliği içinde hazırladıklarını belirten Bekler, "Onların rehberliği doğrultusunda bir yaşam merkezinde neler olması gerekiyorsa projenin içerisine onları da koyduk. Barınağımızın henüz açılışını gerçekleştirmedik. Sadece Kurban Bayramı arifesinde, üç gün önce burada arkadaşlarımız sokaklardaki sağlıksız ve zayıf hayvanları toplamışlar ve bakmak üzere buraya getirmişler. Şu anda beslenmelerinde herhangi bir sorun yok." dedi.

Bazı hayvanseverlerin barınağa gelerek tel örgüleri kopardıklarını ve su hortumunu kestiklerini ifade eden Bekler, şöyle konuştu:

"Hayvanseverler dün buraya geliyorlar. Hayvanları sulamak ve barınağı temizlemekte kullanmış olduğumuz hortumları kesiyorlar. Hortumlardan akan sular hayvanların barınağını ıslattıktan sonra da burada çekim yapıyorlar. Aynı şekilde tel örgüleri de koparıyorlar ve sağlıksız olarak zayıf olduğu için buraya getirmiş olduğumuz hayvanların da bir kısmını sokağa bırakıyorlar. Ben bunu teessüfle karşıladım."

Bu konuda sosyal medyada çıkan haberlere tepki gösteren Bekler, bayramda hayvanların buraya kapatılıp, terk edilip gidilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Dün gelen hayvansever arkadaşlarımızın çekim yapmasından tahmini bir saat önce görevlilerimiz gelmişler burada temizliklerini yapmışlar, beslenmelerini yapmışlar ve aynı zamanda suları doldurup buradan ayrılmışlar. Burada aynı zamanda bekleyen bir güvenlikçimiz de var ancak hemen merkezin 100 metre kadar ilerisinde güvenlikçinin su deposunu da beklemesi gerektiği için o anda su deposunda bulunduğu sırada hayvanseverler gelmişler, görüntü çekmişler ve buradan ayrılmışlar." diye konuştu.