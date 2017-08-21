Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı TOKAT (AA) - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tokat-Sivas karayolu Artova kavşağında Orhan Sever (78) idaresindeki 60 DN 581 plakalı otomobil ile Anıl Seyhan'ın kullandığı...

21 Ağustos 2017 Pazartesi 01:12