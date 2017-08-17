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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mustafa Bekdemir'in kullandığı 06 BM 0748 plakalı otomobil, Tokat-Turhal karayolu sanayi kavşağında, Ahmet Duran Kılıç idaresindeki...

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Bekdemir'in kullandığı 06 BM 0748 plakalı otomobil, Tokat-Turhal karayolu sanayi kavşağında, Ahmet Duran Kılıç idaresindeki 58 NK 101 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Kılıç ile araçlarda bulunan Yasin Bekdemir (7), Şenel Uçar ve İrfan Baylan yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Kılıç, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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