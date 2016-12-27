Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Tokat'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, kamyonet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yasin Duran Esin'in kullandığı 58 BJ 105 plakalı kamyonet, D100 karayolu Reşadiye Işıklı...

Tokat'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, kamyonet ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yasin Duran Esin'in kullandığı 58 BJ 105 plakalı kamyonet, D100 karayolu Reşadiye Işıklı Kavşağı'nda Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü Esin ve aynı araçtaki Gökhan Yılmaz ile yolcu otobüsünde bulunan Aziz Baybaş ve İran uyruklu Giesegol yaralandı.

Sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Yasin Duran Esin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gökhan Yılmaz ise ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle D100 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
KazaOtobüsölüÖlümlü Trafik KazasıReşadiyeTokatTrafik KazasıYaralıYolcu Otobüsü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.