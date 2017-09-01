Tokat'ta kavga: 1'i polis, 11 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada 1'i polis 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silah, balta, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri müdahale etti. Kavganın büyümesiyle jandarmadan da takviye istendi.

Çıkan arbede sırasında 1'i polis 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede ve hastanede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.



