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Tokat'ta kayıp genç kızı jandarma buldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde bir haftadır aranan 15 yaşındaki kız, jandarma tarafından bulundu.İlçeye bağlı Kolköy'de yaşayan Rıza ve Kezban Aktaş çiftinin, çocukları Sümeyye Aktaş'ın kaybolduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta...

Tokat'ta kayıp genç kızı jandarma buldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde bir haftadır aranan 15 yaşındaki kız, jandarma tarafından bulundu.

İlçeye bağlı Kolköy'de yaşayan Rıza ve Kezban Aktaş çiftinin, çocukları Sümeyye Aktaş'ın kaybolduğu iddiasıyla 16 Ağustos'ta yaptığı müracaatın ardından, çalışma başlatan jandarma genç kızın ilçe merkezindeki Tufantepe bölgesinde bulunduğunu belirledi.

Söz konusu bölgedeki bir evde bulunan Aktaş ile beraberindeki S.A. (28), İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Aktaş'ın, S.A. ile evlenmek istediği ve bu nedenle evden kaçtığı iddia edildi.

S.A. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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AlmusKayıp Genç KızTokat
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