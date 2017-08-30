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Tokat'ta kurbanlık hayvana şiddet

- Kurban Bayramı nedeniyle kurulan canlı hayvan pazarında bir kişinin satın alınan kurbanlığa şiddet uyguladığı görüldü

Tokat'ta kurbanlık hayvana şiddet

TOKAT (AA) - Tokat'ta kurban pazarında bir kişinin, satın alınan kurbanlığa, traktörün römorkuna bindirmek için şiddet uygulaması tepki topladı.

Yeniyurt Mahallesi'nde kurulan kurban pazarından büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların satışı devam ediyor.

Seçtikleri kurbanlığı uzun pazarlıkların sonunda alanlar, hayvanları kendi imkanları ile pazardan çıkarıyor.

Pazarda büyükbaş kurbanlık alan bir kişi, çevredekilerin yardımı ile kurbanlığı traktörün römorkuna bindirmeye çalıştı. Hayvanın hareket etmekte direnmesi üzerine, hayvanın başını çekmeye çalışanlardan biri eline aldığı sopayla hayvana sertçe vurmaya başladı.

Büyükbaş kurbanlık şiddet uygulanarak traktörün römorkuna bindirildi. Çevredeki bazı kişiler, hayvana şiddet uygulanmasına tepki gösterdi.

Kurbanlıklara eziyet edenlere ceza verileceğinin açıklandığını hatırlatan çevredekiler, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasızca işlem yapan, dövenlere 546 lira idari para cezası uygulandığını kaydetti.

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AdamKurban PazarışiddetTokat
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