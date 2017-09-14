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Tokat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

- Kız istemeden dönenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Tokat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta, otomobil ile kız istemeden dönenlerin bulunduğu minibüsün çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Şaban Güler'in (64) kullandığı 06 LSK 69 plakalı otomobil, Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde, Çorum'da kız istemeden dönenlerin bulunduğu Kaya Yıldızdal idaresindeki 60 HE 670 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan minibüs sürücüsü ile Hasan Yıdızdal, Ahmet Südüpak, Hüseyin Ulu, Hanife Güçler, Havva ve Mustafa Güler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


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KızılinişTokatTrafik Kazası
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