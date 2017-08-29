Tokat'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tokat-Almus karayolunun Gümenek mevkisinde Muhammet Çağlar (34) idaresindeki 34 TJ 0953 plakalı motosiklet, sürücünün önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapması sonucu devrildi.
Kazada, sürücü Çağlar ile arkasındaki Osman Aslan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Çağlar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.