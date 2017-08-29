Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ekonomi Fener hora feneri
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Tokat'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

- Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

Tokat'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tokat-Almus karayolunun Gümenek mevkisinde Muhammet Çağlar (34) idaresindeki 34 TJ 0953 plakalı motosiklet, sürücünün önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapması sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Çağlar ile arkasındaki Osman Aslan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Çağlar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MotosikletölüTokatTrafik KazasıYaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5