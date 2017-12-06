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Tokat'ta okulda gıda zehirlenmesi şüphesi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Ortaokulunda eğitim gören 6. sınıf öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri...

Tokat'ta okulda gıda zehirlenmesi şüphesi

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Ortaokulunda eğitim gören 6. sınıf öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri yedi. Öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinin başlaması üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Rahatsızlanan 8 öğrenci, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serum takılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin, öğrencilerin evlerinden getirdikleri yiyeceklerden numune aldığı öğrenildi.

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ErbaaGıda ZehirlenmesiTokat
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