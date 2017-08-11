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Tokat'ta otomobil kanala düştü: 1 ölü, 5 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çökelik kışla köyü yakınlarında Yusuf Çevik (29) idaresindeki 60 DA 320 plakalı otomobil...

Tokat'ta otomobil kanala düştü: 1 ölü, 5 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 1 çocuk öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çökelik kışla köyü yakınlarında Yusuf Çevik (29) idaresindeki 60 DA 320 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Furkan (2), Şeyma (7), Emine (27), Elif (7) ve Ahmet Çevik (11) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Çevik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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