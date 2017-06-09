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Tokat'ta silahlı kavga: 4 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Esence köyünde A.Ç. (27), T.Ç. (35) ve T.Ç. kardeşler ile E.E. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi...

Tokat'ta silahlı kavga: 4 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Esence köyünde A.Ç. (27), T.Ç. (35) ve T.Ç. kardeşler ile E.E. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E, av tüfeğiyle kardeşlere ateş etti. Yaralanan üç kardeş, Niksar Devlet Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kardeşler, burada yapılan müdahalenin ardından Tokat'taki hastanelere sevk edildi.

Kavga sırasında darbedilerek yaralanan E.E. ise Niksar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
NiiksarSilahlı KavgaTokat
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