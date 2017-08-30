Tokat'ta trafik kazaları: 10 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen 2 kazada 10 kişi yaralandı.
Erbaa'dan Niksar yönüne giden İsa Otçu idaresindeki 59 AE 017 plakalı otomobil, D-100 karayolu Otogar kavşağında, ilçe merkezinden Karayaka beldesine giden Özdemir Özer'in kullandığı 16 ML 514 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile İhsan (31), Zeynep (24) ve Mine Otçu (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
D-100 karayolunda, Sinan Çalış (35) yönetimindeki 06 FH 6526 plakalı hafif ticari araç, Değirmenli kavşağı yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Nimet (35) Koray (13), Yasin (11) ve Buğrahan Çalış (6) yaralandı. Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.