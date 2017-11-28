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Tokat'ta un yüklü tır ile tanker çarpıştı: 1 yaralı

- Kazada yaralanan tanker sürücüsü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı

Tokat'ta un yüklü tır ile tanker çarpıştı: 1 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta un yüklü tır ile tankerin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Ahmet Boşat'ın kullandığı 72 ED 608 plakalı tanker, Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkisinde karşı şeride geçerek Erbaa'dan Mardin'e un taşıyan Ümit Erikli (32) idaresindeki 60 EM 828 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan tanker sürücüsü Boşat itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Boşat, 112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle tırın un yüklü dorsesi yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Yağışlı havanın etkili olduğu bölgede kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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