Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Tokat'ta yurt inşaatından düşen kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yurt inşaatından düşen kişi, yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesi'nde yapılan yurt inşaatında çalışan M.K. (17), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre...

Tokat'ta yurt inşaatından düşen kişi yaralandı

TOKAT (AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde yurt inşaatından düşen kişi, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesi'nde yapılan yurt inşaatında çalışan M.K. (17), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.

Diğer çalışanlarca Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan M.K, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yurt inşaatı yakınındaki bir iş yerinde çalışan Murat Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralanan kişinin inşaatta el arabası ile tuğla taşıdığını söyledi.

İşçinin, inşaatın 3. katında ayağının kayıp dengesini kaybederek düştüğünü bildiren Söylemez, yaralının arkadaşlarınca araçla hastaneye götürüldüğünü kaydetti.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ErbaaInşaattan Düşen Işçi Yaralandı.Tokat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.