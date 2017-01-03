Tokat'taki bıçaklı kavga

TOKAT (AA) - Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren, biri polis 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Mehmet Duran'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olayda yaralanan polis memuru . ile Ö.Ö'nün hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Yeşilyurt'ta dün aralarında çıkan tartışma sonucu H.S. tarafından bıçaklanan Duran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf Ö.Ö. ile olaya müdahale eden polis memuru . da H.S. tarafından bıçakla yaralanmıştı.