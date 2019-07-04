Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar dışticaret mersin dünya
Çöpten çıkan sanat
Çöpten sanat yaptılar
Manisa'da bağlar beyaza büründü
Bağlar beyaza büründü!
TÜVTÜRK Klasik Otomobil Festivali'nde
TÜVTÜRK festivalde!
ÇAYKUR'dan “Hayde çaya bakalım“ kampanyası
ÇAYKUR'dan kampanya
Islak zemin için özel ürün
Islak zemin için özel ürün

Tokayev'den "hedefe ilerliyoruz" mesajı

- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "Kazakistan dünyanın en gelişmiş 30 ülkesi arasına girme hedefine doğru devamlı olarak ilerliyor"

Tokayev'den "hedefe ilerliyoruz" mesajı
banner17

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyanın en gelişmiş 30 ülkesi arasına girme hedefine doğru ilerlediklerini söyledi.

Tokayev, Yabancı Yatırımcılar Konseyi 32. toplantısında yaptığı konuşmada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün yaşam kalitesi standartlarını uygulamaya yönelik çalıştıklarını belirterek, vergi, girişimcilik, entelektüel mülkiyet ve finansal yasaları aşamalı bir şekilde iyileştirdiklerini kaydetti.

Sovyetler Birliği sonrası ülkeler için eşi görülmemiş bir enstitü olan "Astana Uluslararası Finans Merkezi"ni oluşturduklarına dikkati çeken Tokayev, "Böylece Kazakistan dünyanın en gelişmiş 30 ülkesi arasına girme hedefine devamlı olarak ilerliyor." dedi.

Tokayev, dünyada yaşanan süreçlerin ülke ekonomisini doğrudan etkilediğini söyleyerek, küresel ekonomik kalkınmayı etkileyen kilit faktörlere işaret etti.

İnsani sermaye ve eğitimin öneminin arttığını vurgulayan Tokayev, bu nedenle insani sermayeye yatırımın ülkenin gelişmesini ve halkın refahının artmasını sağlayacağını dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gelişmiş ülkeKazakistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5