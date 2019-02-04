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TOKİ 207 iş yeri ile 70 konutu satışa çıkardı

- Satışa ilişkin açık artırma, 19 Şubat Salı günü saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek

TOKİ 207 iş yeri ile 70 konutu satışa çıkardı
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ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 30 ilde 207 iş yeri ile 20 ilde 70 konutu "açık artırma" ile satışa sundu.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, açık artırma 19 Şubat Salı günü saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Alıcılar ayrıca "www.emlakyonetim.com.tr" internet adresinden de teklif verebilecek.

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bitlis, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerine alıcılar yüzde 10, 15, 25, 40 ve 50 peşin, 36, 60, 120, 180 ay vade ile sahip olabilecekler.

Satışa sunulan bazı yerler şöyle:

"Ankara Kuzeykent'te iş yerleri ve 933 metrekare büyüklüğünde özel kreş, Mamak Altıağaç-Karaağaç Kentsel Dönüşüm Projesi'nde iş yerleri, İstanbul Bahçeşehir, Hadımköy, Üsküdar'da iş yerleri, Karabük'te 7 bin 474 metrekare büyüklüğünde bin 4 öğrenci kapasiteli özel yurt binası, Sivas Yenimahalle'de iş yerleri, Diyarbakır Sur'da iş yerleri ve 705 metrekare büyüklüğünde butik otel."

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon'da satışa sunulan konutlar, yüzde 25 peşin 120 ay vade ile alınabilecek.

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