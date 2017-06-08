TOKİ gayrimenkulleri 26 milyon liraya satıldı

İSTANBUL (AA) - TOKİ gayrimenkullerinin müzayede ile satışını gerçekleştiren Turyap, düzenlediği iş yeri ve konut açık artırmasında 26 milyon liralık satış yaptı.

Turyap'tan yapılan açıklamaya göre, TOKİ gayrimenkullerinin iş yeri ve konut müzayedesi toplumun her kesiminden ve her yaştan yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Ankara Bilkent'teki TOKİ Konferans Salonu ve İstanbul Şişli'deki Radisson Blu Hotel'de eş zamanlı düzenlenen müzayedeye, Türkiye'nin dört bir yanından teklif vermek isteyenler internet üzerinden de katılım sağladı.

Konutlar 55 bin lira, iş yerleri ise 30 bin liradan başlayan muhammen bedellerle satışa çıktı. Açık artırmada en yüksek bedele ulaşan büfe niteliğindeki iş yeri 1 milyon 500 bin lira ile İzmir Çeşme, konutta ise 265 bin lira ile Bursa Osmangazi’deki taşınmaz oldu. Turyap, düzenlediği iş yeri ve konut açık artırmasında 26 milyon liralık satış yaptı. Satışa çıkan taşınmazlardan 57 iş yeri ve 59 konut için teklif alındı.

Bitlis Merkez, Çorum Alaca-Dodurga-Kargı, Diyarbakır Kayapınar, Erzincan Merkez, İzmir Çeşme, Konya Cihanbeyli, Kütahya Tavşanlı, Niğde Ulukışla, Rize Merkez, Sakarya Sapanca-Taraklı, Sivas Şarkışla-Zara, Yozgat Aydıncık-Saraykent, Zonguldak Gökçebey’de teklif alınan iş yerleri, yüzde 25 peşin, 120 aya varan vade seçenekleri ile; Ankara Altındağ-Ayaş, Bingöl Merkez, Bursa Gürsu-Orhangazi, Elazığ Merkez, Erzurum Palandöken, Giresun Alucra, İstanbul Ataşehir-Tuzla, Kocaeli Çayırova, Malatya Merkez, Manisa Yunusemre, Nevşehir Gülşehir, Samsun İlkadım'daki konutlar yüzde 10'dan başlayan peşinatlar, 180 aya varan vade seçenekleri ile satıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki arsaların tümü teklif alırken, muhammen bedeli 110 bin liradan başlayan büfelerin rakamları da 1 milyon liraya ulaştı. En büyük rekabete neden olan iş yeri 100 metrekarelik büfeydi. 170 bin lira muhammen bedelle teklif almaya başlayan ticari birim 1 milyon 500 bin liradan işlem gördü.

Bu arada, müzayedenin ilgi odağı ve en küçük katılımcısı 4 aylık Elisa oldu. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kirada oturan ailenin en büyük hayali kendi evlerini almaktı. Açık artırmaya uğur getirmesi için bebekleriyle gelen çift, kirada oturdukları evin alt katındaki daireyi alarak ev sahibi oldu.

