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TOKİ Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'nde değişiklik

- Yönetmelik, gelir paylaşımını esas alan ihalelere katılımın had safhada sağlanması amacıyla değiştirildi - Böylelikle, idareye kaynak sağlamaya yönelik bir sistem olan arsa satış karşılığı gelir paylaşımı ihalelerinden daha fazla gelir elde edilmesi bekleniyor

TOKİ Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği'nde değişiklik

ANKARA (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği, gelir paylaşımını esas alan ihalelere katılımın had safhada sağlanması amacıyla değiştirildi.

TOKİ Başkanlığı, Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelik değişikliği ile arsa satış karşılığı gelir paylaşım ihalelerine, kendi taşınmazları olan arsa ve arazilerde proje geliştirdiği halde iş deneyim belgesi alamayan inşaat firmalarının da ihalelere katılımı sağlandı.

Kendi taşınmazları olan arsa ve arazilerde yaptığı konutlara "sözleşmeye dayalı taahhüt" olmadığı gerekçesiyle iş deneyim belgesi alamayan inşaat firmaları, yaptıkları konutların iskanını alıp, yapı kullanma belgeleri ile 4734 sayılı Kanun'a tabi olmayan arsa satış karşılığı gelir paylaşım ihalelerinde yer alabilecek.

Gelir paylaşımını esas alan bu tür ihalelere katılımın had safhada sağlanması amacıyla yapılan yönetmelik değişikliği ile TOKİ'ye kaynak sağlamaya yönelik bir sistem olan arsa satış karşılığı gelir paylaşımı ihalelerinde daha fazla gelir elde edilmesi bekleniyor.

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TokiYönetmelik Değişikliği
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