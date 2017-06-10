TOKİ kentsel dönüşümde 125 bin konut rakamına ulaştı

ANKARA (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) şimdiye kadar 54 vilayette 125 alanda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 125 bin konut yapıldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, idarenin geçmişinin başarılarla dolu olduğunu, geçen yıl yaşanan darbe girişimine rağmen bütün yılların rekorunu kırıp 65 bin sosyal konut inşa ettiklerini söyledi.

Bu yıl bu rakamı aşmayı amaçladıklarını belirten Turan, "Altıncı ayın sonuna kadar olan ihale tarihlerimizi aldık, şimdiye kadar 35 bin konut rakamına ulaştık. İnşallah yıl sonuna geldiğimizde yaklaşık 65-70 bin rakamına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Turan, 65 bin konutun Türkiye'de bu alanda yapılan üretimin yaklaşık yüzde 10'u olduğunu, 2023'te 1 milyon 200 bin konut rakamına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'de özellikle bazı illerin konuta ihtiyacı olduğunu, Gaziantep, Manisa, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'nın bu kentler arasında yer aldığını belirten Turan, bu illerde büyük ölçekli projelerin sürdüğünü kaydetti. Turan, yoğun talebin bulunduğu yerlerde 5-6 bin konutluk kasabalar inşa ettiklerini dile getirdi.

"54 vilayette 125 alanda kentsel dönüşüm yapıyoruz"

Kentsel dönüşümün TOKİ'nin makro ölçekte en bilinmeyen yönü olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"54 vilayette 125 alanda kentsel dönüşüm yapıyoruz. Son 2,5 yıldır da kentsel dönüşüm önceliğimiz, Türkiye'nin deprem haritasıyla doğru orantılıdır. Başta İstanbul olmak üzere bu alanlarda aktif rol alıyoruz. 15'e yakın ilçede belediyelerimizle kentsel dönüşüm yapıyoruz. Kentsel dönüşümde örnek olacak işler yapıyoruz. Buna örnek olarak Uşak, Niğde, Çankırı, Samsun, Rize gibi illerde yapılan çalışmaları gösterebiliriz. Kentsel dönüşüm kapsamında şimdiye kadar 125 bin konut ürettik. Kısa vadede hedefimiz konut üretiminde kentsel dönüşümün yüzde 40 olması. Geçmişte bu oran yüzde 15 civarındaydı. Geçen yıl ürettiğimiz 65 bin konutun yüzde 25'i kentsel dönüşüm kapsamında yapıldı."

"Terörden zarar gören il ve ilçelerin inşasında aktif rol alıyoruz"

Terörden zarar gören il ve ilçelerin inşasında aktif rol aldıklarını vurgulayan Turan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Doğu ve Güneydoğu'da terörden zarar gören illerde yapılması için 22 bin konut bildirildi. Bunun 16-17 binine başladık. 4-5 bin konut da oradaki arazi, plan sorunlarının çözümünü bekliyor. Bu sorunlar çözüldükçe konut inşası devam edecek." diye konuştu.