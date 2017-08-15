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TOKİ'den Maltepe'ye 305 konutluk kentsel dönüşüm

- TOKİ, İstanbul Maltepe'de 305 konutluk kentsel dönüşüm projesine başlıyor - TOKİ Başkanı Turan: - "Başlattığımız kentsel dönüşüm projemizle ilçe yeni bir çehreye kavuşacak"

TOKİ'den Maltepe'ye 305 konutluk kentsel dönüşüm

İSTANBUL (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul Maltepe'de 305 konutluk kentsel dönüşüm projesine başlıyor.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, İdare, Maltepe'de başlayacağı kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilecek 305 konut için ihale gerçekleştirdi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Başıbüyük Gecekondu Bölgesi Dönüşüm Projesi'nin toplamda 1 milyon metrekarelik alanı içerdiğini bildirdi.

Kentsel dönüşüm projesinin ilk bölümünü, bin 391 ada ve 49 parsel ile 20 bin metrekarelik bir alanda uyguladıklarını aktaran Turan, "Projemizde, az katlı yapılar ile yatay yapılaşmayı esas alan insan ölçeğinde bir mimari yaklaşım uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Turan, inşa edilecek 305 konutun ihalesine ilgili 10 yüklenicinin katıldığının bilgisini vererek, en yüksek teklifi 85 milyon 700 bin lira ile Yılkanur İnş. San ve Tic. AŞ & Bemak Asfalt Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın verdiğini kaydetti.

Projeye en kısa sürede başlayacaklarını belirten Turan, incelemelerin ardından ilgili yükleniciyi açıklayıp sözleşme imzalayacaklarını aktardı.

Ergün Turan, projede toplumsal ve mekansal çeşitlilik ile yapı yoğunluğu dikkate alınarak mahalle kültürünün yaşatılmasını amaçladıklarını vurguladı.

Başlattıkları kentsel dönüşüm projesiyle ilçenin yeni bir çehreye kavuşacağına işaret eden Turan, "Başıbüyük Kentsel Dönüşüm Projesi'nin en önemli özelliği, planlama çalışmalarının semt bütününde yaşayan insanlarla, yaşam kalitesinin artırılması yönünde bir uzlaşma ve katılım ortamının sağlanmasıyla gerçekleştirilmesidir." görüşlerini kaydetti.

Başıbüyük Mahallesi'nde yaşayan nüfusun gereksinimi olan kentsel altyapı, peyzaj ve sosyal donatı unsurlarının bir bütün olarak ele alındığına dikkati çeken Turan, projenin, bu yaklaşımı ve uygulanma modeliyle örnek teşkil ettiğini belirtti.

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