TOKİ'den Safranbolu’da ön şartsız, kurasız konut seçme ve alma olanağı

KARABÜK (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaptığı 146 konutu, ön şartsız, kurasız, seçme ve alma olanağı ile açık satışa sundu.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 3+1 planındaki konutların, 29 Aralık 2017 tarihlerine kadar Halk Bankası'nın tüm şubelerinden satın alınabileceği belirtildi.

Konut peşinatlarının düşürüldüğü ve vadelerin de uzatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TOKİ, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine peşinat ve vade seçeneklerini değiştirdi. Peşinat oranları yüzde 10, 12 ve 15’e düşürüldü. Vadeler ise 120, 156 ve 180 ay olarak belirlendi. Satılan konutların taksitleri, teslim tarihinden sonra ödenmeye başlanacak. Böylece kirada oturan konut alıcıları, hem kira hem de taksit ödemek zorunda kalmayacaklar. Yapılan bu düzenlemeler sayesinde vatandaşlar, 725 TL’ye kadar düşen taksitlerle ev sahibi olabilecekler. Detaylı bilgilere www.toki.gov.tr internet adresinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilir."