Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

TOKİ'den Safranbolu’da ön şartsız, kurasız konut seçme ve alma olanağı

- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaptığı 146 konut, ön şartsız, kurasız, seçme ve alma olanağı ile satışa sunuldu

TOKİ'den Safranbolu’da ön şartsız, kurasız konut seçme ve alma olanağı

KARABÜK (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaptığı 146 konutu, ön şartsız, kurasız, seçme ve alma olanağı ile açık satışa sundu.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 3+1 planındaki konutların, 29 Aralık 2017 tarihlerine kadar Halk Bankası'nın tüm şubelerinden satın alınabileceği belirtildi.

Konut peşinatlarının düşürüldüğü ve vadelerin de uzatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TOKİ, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine peşinat ve vade seçeneklerini değiştirdi. Peşinat oranları yüzde 10, 12 ve 15’e düşürüldü. Vadeler ise 120, 156 ve 180 ay olarak belirlendi. Satılan konutların taksitleri, teslim tarihinden sonra ödenmeye başlanacak. Böylece kirada oturan konut alıcıları, hem kira hem de taksit ödemek zorunda kalmayacaklar. Yapılan bu düzenlemeler sayesinde vatandaşlar, 725 TL’ye kadar düşen taksitlerle ev sahibi olabilecekler. Detaylı bilgilere www.toki.gov.tr internet adresinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SafranboluToki
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5