TOKİ'den Silivri'ye yatay mimarili konutlar

ANKARA (AA) - İLKAY GÜDER - Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul Silivri'de dar ve orta gelirli vatandaşlar için yatay ve yerel mimari ile mahalle kültürünün ön plana çıkarıldığı 685 sosyal konut inşa edecek.

TOKİ, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez kamuoyuna açıklanan, Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesini başlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul'un Silivri ilçesinde taksitleri 651 TL'den, fiyatları da 195 bin TL'den başlayan 685 konut yapılacak.

TOKİ tarafından inşa edilecek 50 bin sosyal konut ve bundan sonra üretilecek konutların yükseklikleri, Silivri projesinde de olduğu gibi zemin+3, zemin+4 ve zemin+5 şeklinde olacak.

Yatay mimari anlayışıyla, yöresel taşların kullanılacağı projedeki konutların 343'ü 2+1, 342'si 3+1 olarak inşa edilecek. Proje ile milletin en temel özelliği ve arayışı olan dayanışma ve komşuluk kültürüne imkan tanıyan "mahalle konsepti" hayata geçecek.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor

TOKİ tarafından Türkiye'nin 67 şehrinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen kişilerin öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Silivri projesine de başvuru yapmak isteyen kişilerin de öncelikle bu koşulu sağlaması gerekiyor.

Ayrıca konutlara başvuru yapmak isteyen vatandaşların, projenin bulunduğu il, ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması şartı aranıyor.

- Tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç

Başvuru sahiplerinin TOKİ'den konut satın almamış olması ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor.

Ayrıca kendisine eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı-kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun olmaması şartı bulunuyor. Ancak tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç bu koşulların dışında tutulacak.

Silivri projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşların aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4 bin 800 TL olması gerekiyor. Ayrıca 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları, 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları şartı yer alıyor.

- Başvuru için son gün 19 Nisan

6 Mart tarihinde taleplerin toplanmaya başlandığı projede, normal başvurular dün son buldu.

Emekli vatandaşlar 8-12 Nisan, engelli vatandaşlar 15-19 Nisan, şehit yakınları ise 15-19 Nisan tarihleri arasında Halk Bankası AŞ'nin İstanbul ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Vatandaşlar 2+1 nitelikteki konutlar için 500 TL, 3+1 nitelikteki konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek.

- Düşük taksit uzun vadeli ödeme planı

İstanbul Silivri'de inşa edilecek 685 konut içerisinde yer alan 2+1 konutlar 85 metrekare büyüklüğünde olacak.

2+1 nitelikteki konutların fiyatları 195.500 liradan başlıyor. Yüzde 12 peşinatla 22 bin 960 lira ödeyerek, 651 lira taksit tutarı ve 240 aya varan vadelerle vatandaşlar konut sahibi olacak.

3+1 konutlar ise 128 metrekare büyüklüğünde, fiyatı 294 bin 400 lira, yüzde 10 peşinatla, 28 bin 440 liradan, 1308 lira taksit tutarıy ve 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

- İstanbul'a 6 bin 300 konut

TOKİ'nin hayata geçirdiği 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 6 bin 300 konut İstanbul'da yapılacak. Bu kapsamda Başakşehir Kayabaşı'nda 4 bin 467, Başakşehir Hoşdere'de 337, Başakşehir Ayazma'da 311, Tuzla'da 500, Silivri'de ise 685 konut inşa edilecek.