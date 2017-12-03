TOKİ'nin Ayder'i hayata döndürme projesi

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Ayder'i doğal güzelliklerine tekrar kavuşturup, özlenen Ayder'i inşa edeceklerini belirtti.

TOKİ Başkanı Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'deki Ayder yaylasını yenilemek ve korumak için 14-15 Ekim'de "Arama Konferansı" yaptıklarını anımsattı.

Kentsel tasarım projesi için dört farklı alternatif proje çalışması başlattıklarını söyleyen Turan, bu kapsamdaki Arama Konferansı'yla sivil toplum örgütleri, kamu sektörü, özel sektör ve özellikle Ayder'deki hak sahipleri ile yerel halkın ortak fikir arayışında bir araya getirildiğini ifade etti.

Arama Konferansı'na ilişkin sonuç raporlarının tamamlanma aşamasında olduğunu dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Kentsel tasarım projelerimizi tamamlayıp, yapacağımız çalıştay ile kentsel tasarım ve mimari yaklaşım alternatifleri üzerinde istişarelerde bulunacağız. Gerçekleştireceğimiz çalıştay ile mülkiyet sorunlarının çözümü, proje modelleme yaklaşımının geliştirilmesi, doğal ve sosyolojik olarak sürdürülebilir bir alan yönetimi konularında ortak kararlar üreteceğiz. Sonrasında kentsel tasarım projelerimizi tamamlayıp, projemizi vatandaşlarımıza tanıtacağız."

Kentsel tasarım projesini vatandaşlara tanıtıp, hak sahiplerinden görüş alacaklarını, bölgedeki bütün paydaşları bir araya getirip "Sürdürülebilir bir Ayder'i nasıl inşa ederiz?" sorusuna cevap arayacaklarını anlatan Turan, "Arama Konferansı, alan gezisi ve gerçekleştireceğimiz çalıştay neticesinde Ayder'i doğal güzelliklerine tekrar kavuşturup özlediğimiz Ayder'i inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Ayder Yaylası'ndaki evler plansız bir şekilde inşa edildi"

TOKİ Başkanı Turan, Ayder Yaylası'nda yakın zamanda yapılmış evlerin geleneksel yapım karakterinden uzak, plansız bir şekilde inşa edildiğini vurguladı.

Ayder Yaylası'nın, güçlü bir altyapıya ulaştırılması gerektiğine dikkati çeken Turan, "Mevcut olanakları en iyi biçimde değerlendirip doğayı bozmadan, kısa vadeli çıkarlar yerine uzun vadeli çıkarlar için yatırım yapılmalı ve parçacı yaklaşımdan çok bütüncül bir yaklaşımla konu ele alınmalıdır. Yapacağımız çalıştay sonrasında hedefimiz, Ayder'in gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılabilmesi için öncelikle tescilli ve korunmaya değer yapıların rehabilitasyonu üzerinde durmak olacaktır." diye konuştu.



Bugüne kadar bu büyüklükte planlanmış bir yayla projesinin olmadığını vurgulayan Turan, "Bu çalışma, ülkemizde plancılık, mimarlık ve mühendislik açısından bir ilk olacaktır. Ayrıca oluşan kaçak yapıların önüne geçilebilmesi ve geleneksel dokuya uygun bir dönüşüm yaşanması halinde bölge, turizm açısından yeniden bir cazibe merkezi haline dönüşecektir." dedi.

Turan, restorasyon çalışmalarında vatandaşların asla mağdur edilmeyeceğini, yaylanın geleneksel dokusunun bozulmayacağını, Karadeniz kültürünü yansıtan mimarinin bölgede yaşatılacağını söyledi.

Ayder Yenileme ve Koruma Projesi'nde birçok paydaşın olduğunu da belirten Turan, TOKİ'nin, projenin ana yürütücüsü ve koordinasyon kurumu olarak çalışmalarına hızla devam ettiğini, bu kapsamda 30 Kasım'da Rize Valisi Erdoğan Bektaş, ilgili kamu kurumları ve müşavir firmanın katılımıyla düzenlenen koordinasyon toplantısında alana dair analiz çalışmalarının paylaşıldığını kaydetti."



