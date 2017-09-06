TOKİ'nin Kayaşehir konutlarına ilk günde 2 bin 155 başvuru

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de satışa sunulan bin 892 konut için ilk günde 2 bin 155 başvuru yapıldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuta erişmekte zorlanan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yegane dost eli olan kuruluşları tarafından Kayaşehir'de satışa sunulan konutlar için başvuruların dün başladığını söyledi.

Vatandaşların konutlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Turan, "İstanbul Kayaşehir'de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 892 sosyal konutumuza, başvuruların başladığı ilk gün, hemen bayram sonrası olmasına rağmen 2 bin 155 başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir." dedi.

Turan, orta gelirli vatandaşlar için ürettikleri konutlara ilginin, sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade etti.

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 20 Eylül'e kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini bildiren Turan, "Başvuruların tamamlanmasından sonra 4 Ekim'de yapacağımız kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek." diye konuştu.

Turan, 79 şehit yakının ilk gün başvuru yaptığını, 106 engellinin de konut sahibi olmak için müracaatını tamamladığını kaydetti.

- "Yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edildi"

Kayaşehir bölgesinin TOKİ'nin İstanbul'daki ilk uygulamalarını yaptığı yerlerden biri olduğuna işaret eden Turan, buradaki uygulamaların yıllar boyunca alt gelir grubuna yönelik gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgede geçmiş yıllarda özel sektör tarafından yüksek gelir grubuna yönelik de projeler yapıldığını dile getiren Turan, "Şimdi de biz orta gelir grubu için 2 bine yakın konut arzında bulunduk. Mahalle konseptinden bahsediyorsak, bunun en önemli dinamiklerinden birisi, farklı ekonomik katmandan insanların bir arada yaşamasıdır. Sadece alt gelir grubundan insanların yaşadığı yerde semt, mahalle oluşmaz. Onun için bu projeyi önemsiyoruz. Bu proje, farklı gelir grubundan insanları bir arada barındıracak." dedi.

Projenin yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edildiğini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bunu hayal ettik. Bunun gerçekleştiğini görmek sevindirici bir gelişmedir. Satışa sunduğumuz projede cadde konsepti var. Yaya öncelikli bir cadde burası. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal alanlar var. Burada okullar bile kurgulanırken, çocuklarımızın okullara erişimi, yaya ve hatta bisikletlerle erişimi düşünüldü."



- "İstanbul'un özlenen semti olacak"

Satışa sunulan konutların kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapıldığını anlatan Turan, alanda önceden gecekondulaşma ve çarpık yapılaşma olduğuna dikkati çekti.

Bölgede yaşayan vatandaşların tamamının bölgede konut sahibi yapıldığını dile getiren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Yine bu bölgede TOKİ'nin kentsel dönüşüm alanında işlemleri devam ediyor. Bunun dışında sosyal konut olarak bin 500 konutumuzun da inşası sürüyor. Kayaşehir bölgesi şimdi yapılan yeni projelerle, sosyal donatılarla İstanbul için örnek bir yaşam alanı olacaktır. Burada 500 bin metrekarelik bir botanik park, iştirak şirketimiz tarafından yapılıyor. Yine 2 bin yataklı bir şehir hastanesi başladı. TOKİ olarak ilk etabı 300 bin metrekare olan bir yeşil alan yapıyoruz. Dolayısıyla Kanal İstanbul, üçüncü havalimanı ve diğer yatırımlara bakıldığında burada İstanbul'da özlenen semtlerden biri inşa edilmiş olacak."

- "Hiç konut sahibi olmama şartı arıyoruz"

Turan, projeye başvuru şartları hakkında bilgi verdi.

"Projemiz sosyal konut projesi olduğundan hiç konut sahibi olmama şartı arıyoruz." diyen Turan, şöyle devam etti:

"Bizim sosyal konut kavramından anladığımız, hiç konut sahibi olmayan vatandaşlara yönelik olmasıdır. Geçen yıl, bu vatandaşlarımıza 65 bin sosyal konut inşa ettik. Bu yıl 45 bine yakın konutu ihale ettik. Yıl sonunda 65 bin konut rakamına ulaşacağız. Dolayısıyla yegane hedefimiz, hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır."

Başvuru için 2 yıl İstanbul'da yaşama ve 18 yaşından büyük olma şartı da arandığını belirten Turan, "Bu üç şartı sağlayan vatandaşlarımız başvuru yapma hakkına sahip olacak. Vatandaşlarımız 5 bin lira yatırarak, kuraya katılabilecek. Çıktığı takdirde bu ücret peşinatlarından düşülecek. Çıkmadığı takdirde bir hafta içinde başvuru bedelleri kendilerine iade edilecek." diye konuştu.

- "İstanbul'da 2019'a kadar 20 bin konutun yapımını hedefliyoruz"

Turan, İstanbul'daki en büyük konut bölgesi Kayabaşı'nda yeni üretimlerinin hızla devam ettiğini bildirdi.

Birçok şehir gibi İstanbul'u da depreme hazırlamak durumunda olduklarını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarında TOKİ bundan sonra daha aktif rol üstleniyor. Projeyle, İstanbul halkına ve bölgede yaşayan vatandaşlara, modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda altyapı ve sosyal donatı alanlarıyla çağdaş yerleşim alanı oluşturulmaktadır. İstanbul için öncelikli hedefimiz 7 bin 500 konutun üretimini tamamlamaktır. İstanbul'da 2019'a kadar 20 bin konutun yapımını hedefliyoruz."