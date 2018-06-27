TOKİ'nin Silivri Konutları'na başvuru için son gün 29 Haziran

İSTANBUL (AA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan bin 356 konutun başvuruları 29 Haziran'da sona erecek.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı yazılı açıklamada, Silivri’de satışa sundukları bin 356 konut için müracaatların 29 Haziran Cuma gününe kadar ilgili bankaya yapılması gerektiğini belirtti.

Burada en düşük konut fiyatının 198 bin lira, en düşük taksit tutarının ise 700 lira olduğunu aktaran Turan, "Konutlarımıza şu ana kadar yaklaşık 10 bin başvuru yapıldı. Vatandaşlarımız cuma gününe kadar müracaatlarını yapmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra başvuru alınmayacak." ifadelerini kullandı.

Turan, 934 konutun alt gelir grubunda, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunulduğu bilgisini vererek, amaçlarının hiç konut sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu bildirdi.

Özellikle dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istediklerini kaydeden Turan, alt gelir grubuna sundukları 934 konuta 8 bin 300, orta gelir grubuna sundukları 422 konuta ise bin 460 başvuru geldiğini aktardı.





- "Kura 11-12 Temmuz'da yapılacak"

Başvurular sonunda 11-12 Temmuz'da noter huzurunda yapacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız bin lira, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşlarımız ise 2 bin lira başvuru bedeli müracaatlarını gerçekleştirebilir. Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza başvuru bedellerini ise 18 Temmuz'dan itibaren iade edeceğiz."

Turan, alt gelir grubuna yönelik 2+1 nitelikte 934 konutun 198 bin lira fiyat ve 961 lira taksitle, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte 422 konutun ise 285 bin lira fiyat ve bin 958 lira taksitle satışa sunulduğunu belirtti.

Ayrıca emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını ifade eden Turan, alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adetinin emekli vatandaşlara verileceğini bildirdi. TOKİ’nin artık yatay mimari ve mahalle konseptinde projeler inşa ettiğine vurgulayan Turan, Silivri’de satışa sunulan bin 356 konutun bu konseptle inşa edileceğini söyledi.

Mahalle konsepti ile farklı gelir gruplarından insanların bir araya geldiğini, dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, meydanların olduğu yeni yaşam alanlarının ortaya çıktığını anlatan Turan, “Silivri projelerimiz içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkanların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu, büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor." ifadelerini kullandı.







- Başvuru şartları





Satışa sunulan konutlara başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğine dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30 Haziran 2016'dan itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Alt gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 TL olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor."

Ergün Turan, şartları sağlayan kişilerin, Türkiye Halk Bankası'nın İstanbul 'daki bütün şubelerine başvuru yapabileceğini kaydetti.

Turan, "toki.gov.tr" ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini dile getirdi.