TOMA sürücüsünün ''taksirle ölüme neden olma'' davası

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu’nda 1 Mayıs 2016’da Toplumsal Olaylara Müdahale Aracının (TOMA) çarpması sonucu Nail Mavuş adlı vatandaşın ölümüne ilişkin, aracı kullanan polis memurunun "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık polis memuru A.O. ile olayda hayatını kaybeden Nail Mavuş'un oğlu Serdar Mavuş ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada ifade veren polis memuru, 1 Mayıs'ta toplumsal olaylar nedeniyle Taksim'de konuşlandıklarını söyleyerek, görev yerinin değişikliği talimatını alınca acilen belirtilen yere geçmek istediğinde kavşaktan dönerken, yaya yolundan geçen Nail Mavuş'u fark edemediğini, aracın görüş açısının çok dar olması nedeniyle kazanın meydana geldiğini anlattı.

Sanık polis memuru, kazayla ilgili kusurunun bulunmadığını savunarak, aleyhine olan delilleri kabul etmediğini dile getirdi.

Müşteki Serdar Mavuş da olayı görmediğini ve hayatını kaybeden Nail Mavuş'un oğlu olduğunu aktararak, sanıktan şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini ifade etti.

Mahkeme, müştekinin davaya katılma talebinin kabulüne ve dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Beyoğlu Tarlabaşı’nda 1 Mayıs 2016’da TOMA'nın çarpması sonucu yaralanarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 57 yaşındaki Nail Mavuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TOMA'nın sürücüsü polis memuru A.O. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.