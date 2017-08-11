Tomruk altında kalan orman işçisi öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir orman işçisi, çektiği tomruğun altında kalarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ören köyü Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda tomruk çekme işinde çalışan Hüsnü Koymalı (63), traktörle çekildiği sırada savrulan tomruğun altında kaldı.
İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koymalı'nın öldüğünü belirledi.
İncelemelerin ardından işçinin cesedi, Yenice Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.