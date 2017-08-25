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Tonga Kralı parlamentoyu feshetti

-Tonga Kralı 6. Tupou parlamentoyu feshederek erken seçime gidilmesini istedi

Tonga Kralı parlamentoyu feshetti

MELBOURNE (AA) – Pasifik Okyanus’unda yer alan ada ülkesi Tonga’da Kral 6. Tupou parlamentoyu feshederek erken seçime gidilmesine karar verdi.

Matangi Tonga internet sitesinin, Tonga Resmi Gazetesi’nde yer alan açıklamaya dayandırdığı haberinde Kral 6. Tupou'nun, Başbakan Akilisi Pohiva'yı görevden aldığı ve erken seçime gidilmesine karar verdiği bildirildi.

Açıklamada Tonga anayasasına göre karar alındığı vurgulanarak, erken seçimlerin en geç 16 Kasım 2017’de yapılacağı duyuruldu.

Tonga’da 2014'te yapılan seçimlerde Yasama Meclisi'ne giren ve Başbakan olan Akilisi Pohiva, ülkesinin 2019’da ev sahipliği yapacağı Pasifik Oyunları’ndan masrafları gerekçe göstererek çekilmesinin ardından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Anayasal Monarşi ile yönetilen yaklaşık 107 bin nüfuslu 176 volkanik adadan oluşan Tonga’da, halk tarafından yasama meclisine seçilen üyelerin kendi aralarında belirlediği başbakan, kral tarafından onaylandıktan sonra göreve başlıyor.


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Erken SeçimParlamentoTongaTonga Kralı Tupou
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