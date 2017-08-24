Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç gaziantepspor yandex
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Topbaş, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

SARAYBOSNA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "İstanbul Kültür Günleri" etkinliğinin açılışına katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, merhum Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret...

Topbaş, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

SARAYBOSNA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "İstanbul Kültür Günleri" etkinliğinin açılışına katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, merhum Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile gelen Topbaş, mezara çiçek bırakıp dua etti.

Heyet, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlikten ayrıldı.

- Saraybosna'da "İstanbul" rüzgarı

İstanbul ile Saraybosna arasında "kardeş şehir" ilişki kurulmasının 20. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek İstanbul Kültür Günleri, bugün başlayacak.

Etkinlik kapsamında bugün "İstanbul" konulu fotoğraf sergisi açılacak ve sanatçı Emel Sayın konser verecek.

27 Ağustos'a kadar sürecek İstanbul Kültür Günleri kapsamında Hakan Peker, Ziynet Sali, Coşkun Karademir ve Neşe Demir konserler verecek, mehteran takımı ve folklor ekipleri de gösteri yapacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aliya İzetbegoviçİstanbul Büyükşehir BelediyesiKadir TOPBAŞSaraybosna
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5