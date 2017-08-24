Topbaş, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

SARAYBOSNA (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "İstanbul Kültür Günleri" etkinliğinin açılışına katılmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, merhum Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti.

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah Skaka ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ile gelen Topbaş, mezara çiçek bırakıp dua etti.

Heyet, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlikten ayrıldı.

- Saraybosna'da "İstanbul" rüzgarı

İstanbul ile Saraybosna arasında "kardeş şehir" ilişki kurulmasının 20. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek İstanbul Kültür Günleri, bugün başlayacak.

Etkinlik kapsamında bugün "İstanbul" konulu fotoğraf sergisi açılacak ve sanatçı Emel Sayın konser verecek.

27 Ağustos'a kadar sürecek İstanbul Kültür Günleri kapsamında Hakan Peker, Ziynet Sali, Coşkun Karademir ve Neşe Demir konserler verecek, mehteran takımı ve folklor ekipleri de gösteri yapacak.