Topbaş, Şile bezini basına tanıttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş, Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, AK Parti Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı ve vatandaşlarla birlikte, Şile bezinin dokunma merhalelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Şile bezinin ipliğini yoğuran, kaynatan ve denizde yıkayarak, kuruması için kuma seren Başkan Topbaş ve Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, renkli görüntüler verdi.



Şile sahilinde düzenlenen programda Şile bezinin çok eski geçmişe sahip, tarihi ve doğal bir ürün olduğunu belirten Başkan Topbaş, çile halindeki ham ipliği sulu bir hamur içine sokarak güçlendirme yapıldığını ve kaynatıldığını ifade etti.



Kadir Topbaş, daha sonra kurumaya bırakılan bezin dokumaya hazır hale nasıl geldiğini uygulamalı olarak gösterdi.



Şile bezinin en önemli aşamasının Karadeniz’de yıkanması olduğuna dikkati çeken Topbaş, “Şile bezinde gördüğünüz renkler tamamen doğal kök boya. Kimyasal hiçbir şey yok. Şile bezinin özelliği, kırışıklığını Karadeniz’deki tuzlardan almasıdır” dedi.



Can Tabakoğlu da Şile bezinin 600 yıllık Türkmen geleneğinden geldiğini ve Osmanlı döneminden beri Şile’de en doğal şekliyle yapıldığını söyledi. Giydiği gömleği gösteren Tabakoğlu, “Şile’yi sırtımızda taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Şile bezi üretim atölyesini gezen Topbaş ve beraberindekiler, Şile bezinin dokunma aşamalarını tezgahları tek tek gezerek inceledi.

Şile bezinin dikiminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK kurslarında yapıldığını belirten Kadir Topbaş, “Şile bezinde yapılan ürünler çok sağlıklı. İnsanlar geç olmadan Şile’ye gelsin, Şile bezini fark etsin istiyoruz. Bebekler için çok yüksek fiyatlara doğal ürün arayanlara Şile bezinden yapılma ürünleri tavsiye ediyorum.” diye konuştu.



Bu sabah 10. torununun dünyaya geldiğini ve Salih ismini verdiklerini müjdeleyen Başkan Topbaş, kendi torunlarında da Şile bezi kullandığını söyledi.

Başkan Topbaş’ı tebrik eden Tabakoğlu, Topbaş’a torunu için Şile bezinden yapılmış bebek bakım bezi hediye etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, daha sonra Şilelilerle buluştu ve AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Kadir Topbaş, yerel yönetimlerin gücünün, ülkelerin kalkınmasına önemli katkı sunduğunu belirterek, göreve geldiğinden bu yana İstanbul’un her ilçesine yatırım ve hizmet götürdükleri gibi Şile’de de birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti. Şile’nin köylerine kadar su, doğalgaz, yol getirdiklerini hatırlatan Topbaş, şöyle konuştu;

“Bugüne kadar Şile’ye gerçekten tahmin edilemeyecek yatırımlar yaptık. Yeterli görmüyoruz, devam ediyoruz. 13,5 yılda İstanbul’a 105 milyar lira, sadece Şile’ye 1 milyar 650 milyon lira yatırım yaptık. Binin üzerinde şantiye var şu anda İstanbul’da. Başkan olarak ben her gün bir şantiyeyi ziyaret edeceğim desem 3 yıl gerekir. Her tarafta bir iş var. Şile özelinde yapılanları sizler zaten yaşıyorsunuz. Kültür merkezleri, köylerde çeşmesidir, fırınıdır, ne ihtiyaç önümüze geldiyse hiç hayır demedik. Ve şunu da söyleyeyim bereketi her daim artıyor. İş yaptıkça gelişiyor. Biz cimrilik yapmadık. Hep ekmeğimizi bölüşmeyi, paylaşmayı yeğledik. Bu da bizi daha güçlü kıldı. Ve beraberce Türkiye’nin geleceğini hazırlıyoruz.”

Şile ilçesinin Şile beziyle markasını dünyada tekrar hak ettiği bir noktaya taşımaya başladığının altını çizen Kadir Topbaş, “Bugün şile bezi gömleğimi giyerek geldim. Arzu ediyoruz ki dünya sağlıklı bir yaşam için tercih edilecek bu kumaşı bilsin ve tanısın. Medyamız bunu tanıtsın ve bilinsin. Sağlıklı ve doğal bir giysi.” ifadelerini kullandı.

Şile için öteden beri düşündükleri Şile Değirmeni projesinin Koruma Kurulu’ndan geçtiğini müjdeleyen Topbaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnşallah yakında inşaatına başlayacağız. İnanıyorum ki insanlar Şile değirmeninden gelip un almak, ekmek almak, kahvaltı yapmak için Şile’yi yaz kış tercih edecekler. İnşallah metroyu bitirdiğimiz zaman da Alemdağ’dan bu tarafa shuttle ile geleceğiniz daha kısa mesafe ile İstanbul’un her yerine erişeceksiniz. Meydanda bir düzenleme var, altında otopark üstü çarşı. Limanda da aynı şekilde çalışmalar yürütülüyor. Hizmet bizim işimiz. Sizi arkamızda gördüğümüz müddetçe daha fazla iş yapma arzumuz daha da gelişiyor.”