Topbaş'tan, kazı alanında inceleme

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş istasyonundaki arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin, "Buradaki kazılar, bir metro istasyonunda yapılıyor. İstasyon 35 metreye kadar inecek. Bu katmanlardaki bulgular toparlanıp tespit edildikten sonra bunu yapabileceğiz. Arzumuz, bu arkeolojik çalışmaların yıl sonuna kadar bitmesi yönünde. Yıl sonuna kadar biterse, çalışmalarımız engellenmez. Uzarsa tabii ki etkileniriz." dedi.

Topbaş, Beşiktaş istasyonundaki arkeolojik kazı çalışmalarının yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu.

Burada İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü Zeynep Kızıltan'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Topbaş, gazetecilere açıklama yaptı.

Topbaş, İstanbul'da daha önce yapılan kazılarda 8 bin 500 yıllık geçmişe rastlanıldığını belirterek, "İstanbul'un tarihi yeniden düzenlenmeye başladı. Yenikapı kazısına başlamadan önce kentin 4 bin yıllık tarihinden bahsediliyordu ama 8 bin 500 yıllık bir iz ortaya çıktı. Bu İstanbul'un tarihi, kültür ve medeniyet tarihi açısından çok önemli." diye konuştu.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi nezaretinde Yenikapı'daki çalışmaları tamamladıklarını aktaran Topbaş, şöyle devam etti:

"Yenikapı'yı bir 'müze istasyon' haline getirecek proje şu anda ihale aşamasında. Bu çok heyecan verici. İnanıyorum ki turizm açısından önemli bir destinasyon olacak. Benzerleri dünyanın değişik yerlerinde var. Ama bizim tarihimiz kadar eski olanı yok. Bu bakımdan çok önemsiyoruz."

Dünyada bu denli arkeolojik kazı çalışmalarının yapıldığı tek kentin İstanbul olduğunu söyleyen Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi 24,5 kilometrelik Kabataş-Mahmutbey metro hattı üzerinde Beşiktaş metro istasyonumuzda bir arkeolojik kazı yapmak zorunda kaldık. 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun önerisi doğrultusunda 2016 yılında başlayan kazı çalışmaları, Arkeoloji ve Müzeler Müdürlüğü’nün nezdinde devam ediyor.

Burası açık kazı yapmak suretiyle metro istasyonu yapacağımız bir alandı. Arkeolojik kazı 800 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Burada titizlikle çalışılıyor. Katmanlarında 19. yüzyıl ve günümüzden de izler var. Ama biraz alta indiğimizde Milattan Önce 1200-800 dönemindeki Erken Demir Çağı'na ait bulgulara erişmiş bulunuyoruz. Bunun izlerini görmekteyiz.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nden 7/24 çalışarak kazıları bir an önce bitirmelerini istirham ediyoruz. Kazı bitsin ki biz buradaki metro istasyonumuzu yapmaya başlayalım. Kazı uzadığı taktirde metro hattında da gecikmeler ortaya çıkar. Yıldız Bulvarı'na doğru dere yatağı olduğu için derine insek bile başka bir şey çıkmayacağını tahmin ediyorum. Çıkarsa da tabii ki kaderimiz, bahtımız ve kentin hafızası diyorum."

Topbaş, arkeolojik kazı çalışmalarının belediyeye 10 milyon lira ek mali yük getirdiğini ancak buradaki bulguların tarihi bakımdan önemli sonuçlar vereceği için bunu önemseyerek bunu karşıladıklarını bildirdi.

- "2018 yılının sonuna doğru hattın birinci etabını bitireceğiz"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Topbaş, "Buradaki arkeolojik kazılar metro çalışmasına engel mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Buradaki kazılar, bir metro istasyonunda yapılıyor. İstasyon 35 metreye kadar inecek. Bu katmanlardaki bulgular toparlanıp tespit edildikten sonra bunu yapabileceğiz. Arzumuz, bu arkeolojik çalışmaların yıl sonuna kadar bitmesi yönünde. Yıl sonuna kadar biterse çalışmalarımız engellenmez. Uzarsa tabii ki etkileniriz. O bakımdan Arkeolojik Müzeleri Müdürlüğümüzün ve ekibinin bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum."

Bu alandaki çalışmaların tamamlanmasından sonra başka bir yerde arkeolojik kazıların yapılıp yapılmayacağı sorulan Topbaş, şunları kaydetti:

"Metro istasyonumuz 1900 metrekarelik alanda devam edecek ve 30-35 metre derine inilecek. İndiğimiz yerde başka bir şey çıkarsa tabii ki çıkar, bunu bilemiyorum. Çıkarsa buna hassasiyet gösteririz. O zaman bu hat, gecikir. Burayı 2019 haziran veya temmuzda bitirmek istiyoruz.

Zaten biz bu hattı ikiye bölerek ihale ettik. Mecidiyeköy-Mahmutbey bir parça, Mecidiyeköy-Kabataş bir parça. Bunları ayrı ayrı ihale ettik. Çünkü 'Mecidiyeköy-Kabataş arasında birtakım arkeolojik kazılar önümüze çıkar, bundan dolayı gecikmeler olabilir. Onun için biz hiç olmazsa Mecidiyeköy-Mahmutbey'i bitireyim' diye öne çektik. Böylece etkilenmesin diye parçalara böldük. 2018 yılının sonuna doğru birinci etabını bitireceğiz. Diğerinin de zamanını buradaki çalışmalar gösterecek."

- Bayram mesajı

Topbaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı dolayısıyla da mesajlarını verdi.

"Büyük bir milletiz" diyen Topbaş, bayramların insanları birleştirdiğini, dargınlıkları ortadan kaldırdığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, 30 Ağustos'un önemine işaret ederek, "Tarihimizde çok önemli bir bayramdır. Bunu da milletçe kutluyor, bu topraklar için şehit olanları rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Birlikteliğimizde neleri başardığımızı tarihte zaten görmekteyiz. En yakını Çanakkale ve 15 Temmuz. Şimdiden sizlerin ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum. Aynı zamanda Kurban Bayramınızı da tebrik ediyorum."