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Topbaş'tan müze ve kültür merkezi inşaatında inceleme

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş: - "İstanbul olarak yoğun bir yağış ortamına girdik. Bu sabahın erken saatlerinde Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yoğun şekilde yağış alındı. Şu an itibarıyla yağış hızını biraz azalttı. Meteorolojik uyarılara göre, gece olabilir, sabah olabilir yine yağış olabilir" - "Bugün Hasanpaşa Gazhanesi olarak bilinen bu mekanda uzun soluklu bir çalışmanın sonuna geliyoruz. Burada yapılan iş doğru bir iştir. Çok değişik söylemlerle karşılaştık. Farklı kullanacağımız zannedildi. Burada tüm İstanbullulara bir kültür dokusu adası oluşturuyoruz. Burası ciddi bir aktivite alanı haline gelecek. Lokantaları, kafeteryaları, tiyatroları, İSMEK kursları ile burada vatandaşlarımız için bir kültür adası olacak"

Topbaş'tan müze ve kültür merkezi inşaatında inceleme

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'un yoğun bir yağış ortamına girdiğini belirterek, "Bu sabahın erken saatlerinde Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yoğun şekilde yağış alındı. Şu an itibarıyla yağış hızını biraz azalttı. Meteorolojik uyarılara göre, gece olabilir, sabah olabilir yine yağış olabilir." dedi.

Topbaş, Kadıköy'deki Hasanpaşa Gazhanesi̇ Enerji̇ Müzesi̇ ve Kültür Merkezi̇ i̇nşaatında i̇ncelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Sohbet ettiği işçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Topbaş, eline çekiç ve murç alarak binada raspalama çalışması yaptı.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Topbaş, İstanbul'un önemli tarihi yapılarından biri olan Hasanpaşa Gazhanesi'nin restorasyon çalışmalarını yerinde incelediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminden itibaren kültürel değerleri ve eserleri tekrar ayağa kaldırmaya, güçlendirmeye ve tekrar hizmete sunmaya çalıştıklarını anlatan Topbaş, şöyle devam etti:

"Onlarca restorasyon çalışması yaptık. Bugün Hasanpaşa Gazhanesi olarak bilinen bu mekanda uzun soluklu bir çalışmanın sonuna geliyoruz. Burada yapılan iş doğru bir iştir. Çok değişik söylemlerle karşılaştık. Farklı kullanacağımız zannedildi. Biz dedik ki burası kültürel bir değer olarak ortaya çıksın. Takribi 87 milyon liralık ihale, bir yatırım ön gördük. Ciddi bir iş, ciddi bir yatırım. Burada yaşayan başta Kadıköy halkı olmak üzere tüm İstanbullulara bir kültür dokusu adası oluşturuyoruz. Burası ciddi bir aktivite alanı haline gelecek. Lokantaları, kafeteryaları, tiyatroları, İSMEK kursları ile burada vatandaşlarımız için bir kültür adası olacak."

- İstanbul'daki hava durumu

Topbaş, İstanbul'daki hava durumuna da değinerek, "İstanbul olarak yoğun bir yağış ortamına girdik. Bu sabahın erken saatlerinde Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yoğun şekilde yağış alındı. Şu an itibarıyla yağış hızını biraz azalttı. Meteorolojik uyarılara göre, gece olabilir, sabah olabilir yine yağış olabilir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı kentlerinde hava koşullarına bağlı olarak yaşanan olumsuzluklardan bahseden Topbaş, kentte alt yapı yatırımlarına devam ettiklerini kaydetti.

Vatandaşlara meteorolojik gelişmelere dikkat etmelerinin, uyarılara hassasiyet göstermelerinin, mümkün mertebe toplu ulaşım araçlarını kullanmalarının tavsiye edildiğini aktaran Topbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece idarecilerin tedbir alması yetmiyor, her birey kendi önlemini de alırsa sıkıntısız bir dönemi geride bırakırız. Her yağış sonrası yaptığımız değerlendirmelerle nerede ne yapmamız gerektiğini paylaşıyoruz. Arkadaşlarımdan şöyle bir çalışma istedim; normal yağışlardan sonra bile İstanbul'un ana arterleri ve meydanları başta olmak üzere birçok alanda su birikim haritaları çıkarılmasını istedim. Bu çalışmalar yapılıyor ve buna göre tedbirler alacağız.

Çok şükür ki geçmişte hep sıkıntı yaşanan Alibeyköy, Küçükköy deresi, oradaki sıkıntı giderildi. Başka derelerde de çalışmalarımız var. Kurbağlıdere ıslah çalışması bitmek üzere. Görevimizi yapıyoruz ama büyük bir kent. Geçen yağışta da bakanımız söylemişti afet boyutunda yaşandığında ona insanoğlunun gücü yetmiyor."

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Kadir TOPBAŞHasanpaşa GazhaneKadıköy Gazhane Kültür Merkezi
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