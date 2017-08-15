Topbaş'tan Şile'de ziyaretler

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şile'de bir dizi ziyarette bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Topbaş, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ile Şile'de Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kurulan Yeryüzü Pazarı'nı ziyaret etti.

Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve vatandaşlarla bir araya gelen Topbaş, pazarda incelemelerde bulundu ve esnafla sohbet etti.

Topbaş, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kültür Merkezi ile Şile Meydanı ve Zeminaltı Otoparkı inşaatında incelemelerde bulundu.

- "Şile'ye her türlü desteği veriyoruz"

Şile'ye her türlü desteği verdiklerini vurgulayan Topbaş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Şile’ye yaptığımız yatırımlar toplamı 1 milyar 650 milyon lira. Atık suları topladık, doğalgaz getirdik. Şile otobanını yaptık. Eski köylere kadar doğalgazın erişim çalışmaları tamamlandı.

Şile'nin doğallığının bozulmadan geleceğe taşınması gerekiyor. Bu nedenle bu pazarda üretilen ve satılan ürünleri önemsiyoruz. Yeryüzü Pazarı’nın sayılarını arttırmayı düşünüyoruz. Bir pazar da Ağva'da yapmayı düşünüyoruz. Ağva'da 50 kilometre sahil düzenlenmesi ve dere ıslahı yaptık. Su baskınları tarih oldu."

Büyükşehir Belediyesi olarak 300 arı kovanını Şile Arıcıları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne teslim edeceklerini, bu kovanların bölge ekotipi ana arı üretmek maksatlı kullanılacağını anlatan Topbaş, "Melen'den gelen hattın üzerine lavanta dikersek arıcılarımız buraya arılarını koyar ve çok güzel arıcılık yapılır diye düşündük. Her şeyi değerlendiriyoruz ve İstanbul'a daha ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Her gün daha çok çalışarak daha iyisini, daha güzelini şehrimize getirmek zorundayız. Şile'de öyle bir yel değirmeni yapacağız ki İstanbullular ve dışarıdan gelenler görmeye gelecek. Un öğütülecek, insanlar etrafında kahvaltı yapacak ve İstanbullular unlarını buradan alacak. Şile'de doğa turizmini geliştirmek için birçok proje üretiyoruz. İstiyoruz ki İstanbullular hafta sonu buraya gelsin, doğal yiyecekleri buradan alsın. İstanbul’da bu yıl Dünya Arıcılık Fuarı yapılacak. Yöresel balların sergileneceği bir fuar da yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Artvin Belediye Başkanı Kocatepe de Artvin’de bir doğal ürünler pazarı kurmak istediklerini ve projeleri Topbaş'a gösterdiklerini aktararak, "Kendisi, 'İstanbul’da bu pazarın olduğu bir yer var. Seni oraya götüreyim.' dedi ve beni buraya getirdi." dedi.

Kocatepe, Şile Yeryüzü Pazarı'nı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını örnek aldıklarını belirtti.

Şile Belediye Başkanı Tabakoğlu ise Kadir Topbaş’ın talimatıyla Şile’de 50 kilometre bisiklet otobanı yapılacağını müjdeleyerek, Topbaş’a ilçeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Topbaş, konuşmaların ardından Şile Arıcıları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne teslim edilecek 300 kovanın 10'unu sembolik olarak teslim etti. Esnafın ikram ettiği doğal ürünlerin tadına bakan Topbaş, vatandaşların da sorunlarını dinledi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.