Topbaş'tan

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, İBB Meclisi'nde kabul edilen 5 imar dosyasını veto etmesine ilişkin, "Doğrudur. 5 dosyanın tekrar gözden geçirilmesi için meclise iadesini yaptım." dedi.

Eyüp Kemerburgaz Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi İnşaatı sözleşme imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Topbaş, İstanbullular'ın kendisine 3 dönemdir yetki verdiğini, bunun da başarılı bulunduğu anlamına geldiğini anlattı.

Her şeyi hassasiyetle takip ederek yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Topbaş, "şöyle konuştu:

"Teknik adam olmam sebebiyle bir başka hassasiyet göstermekteyim. Bir veto diye değerlendirmek doğru değil. Belki tekrar görüşülmek üzere iade etmek diye ifade etmek doğru olur. Doğrudur. 5 dosyanın tekrar gözden geçirilmesi için meclise iadesini yaptım. Daha önce yine benzer, hatırlanır, Yedikule bostanları biliyorsunuz. onu da aynı şekilde göndermiştim. Hatta yine bilinir, Bayındırlık Bakanlığı'na da 3 dava açmıştık. Uygun görmediğimiz, doğru görmediğimizi, düzeltme adına zorunlu adımlardır bunlar."

Veto edilen dosyalarda teknik bazı eksiklikler ve hatalar olduğunu ifade eden Topbaş, "Teknik bir adam ve mimar olarak da bunları gözlemlediğimde bunların yeniden gözden geçirilip bakılması gerektiğini... Bunlar gözden kaçırılmış olabilir, düzeltilmesi gerektiğini düşündüm. Yarın bu Meclis de sorgulanır, bu aldığı karardan dolayı. Bunu gözlemledim, bunu gördüm, imzayı ona göre attım, iade ettim, tekrar görüşülecek. Zannediyorum, bir veya iki tanesi tekrar Meclise geliyor, düzeltilerek geliyor. Tekrar bana gelecek, bu Meclise havalesini yapacağım." diye konuştu.

"Şuna üzülüyorum. CHP, Cumhuriyetimizin kuruluşunun dönemi partisi, üzerinde hassasiyetle duran ve gösteren bir parti ama maalesef bir demagojik siyaseti elden bırakmıyor." diyen Topbaş, şöyle devam etti:

"Bundan bir sonuç alamadığı halde devamlı maalesef bütün çalışma ve siyasi tarzını tamamen demagoji üzerine kurgulamış. Hep olumsuzluklar üzerine, 'nasıl bir dumanlı hava ortaya çıkartabilirim? Nasıl bir endişe insanların yüreklerine sokabilirim? İnsanları nasıl kaygılandırabilirim ki insanlar mevcut yönetimden vazgeçsinler.' Böyle değil. Esasında doğrusu, bir yerlere gelmek istiyorlarsa, kendilerini sevdirmeleri lazım. Bağlarını doğru kurmaları lazım. Bir başkasını karalayarak başarıya erişemezler. Birilerinin başarılarını ortaya koymaları lazım. Hatta tabii Türkiye'nin gelişmesinde özellikle siyasi partilerin önemli sorumlulukları var. Gerçekten bu ülkeye hizmet edilen alanlarda takdir etmeleri gerekir. Başarıyı onaylamaları gerekir. Yanlışları da hatırlattıklarında mutlaka biz değerlendiririz. Ama her şey kötü, yanlış. 25 yıldır İstanbul'da bulunuyorlar, 'ne yaptılar? dendiği takdirde cevap bile verilmez. Dikkate dahi alınmaz, zaten yurttaşlarımız da dikkate almadıkları için şu anda muhalefetin ana bölümünde seyredip duruyorlar. Bizim yaptıklarımız doğru. Siyasi partimizle aramızda hiçbir polemik yok, olamaz. Partinin kurucuları arasında sayılırım. İlk Beyoğlu Belediye Başkanlığım döneminde bu adımlar atıldı. O dönemlerden beri bunun içindeyim."

Yıllardan bu yana siyasi hayatın içinde olduğunu ve hep Türkiye'nin geleceği için çalıştığını ifade eden Topbaş, sözlerini, "Hizmet üreten belediyeyiz. 'Koşan adam geriye bakarsa düşer.' Biz geriye bakmadan yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin kıskaca alındığı bu süreçte, gelişmiş bir Türkiye'nin önemli bir kenti İstanbul'da başarılı adımlar atmaya çalışıyoruz." diye tamamladı.